Verstappen maakte indruk tijdens GT3-test: "Wereldklasse"

Max Verstappen zat in de weken na het afgelopen Formule 1-seizoen niet stil. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur testte bijvoorbeeld een GT3-bolide op het circuit van Portimão. De teambaas van het desbetreffende team was enorm onder de indruk, hij had nog nooit zoiets gezien.

Het is geen geheim dat Verstappen vorige maand met zijn gevolg naar Portugal trok voor een test. De test stond in het teken van het steunen van DTM-coureur Thierry Vermeulen. Hij reed in de kleuren van Verstappen.COM Racing in de DTM in een Ferrari 296 GT3. Verstappen kwam tijdens de testdagen ook in actie in een Ferrari en daarmee maakte hij enorm veel indruk op de aanwezigen.

Wereldklasse

Emil Frey Racing-teambaas Lorenz Frey-Hilti genoot van de werkzaamheden van Verstappen. Hij was enorm onder de indruk en hij spreekt zich uit bij Motorsport-Total: "Het is altijd interessant om een bekend persoon te ontmoeten. Je denkt dat je die persoon kent, maar als je hem in het echt spreekt ervaar je een heel ander persoon. Max is nuchter en heel aardig. Het is prachtig om te zien hoeveel passie hij heeft voor de autosport en wat hij heeft bereikt. Zelfs in een GT3-bolide was zijn feedback van een heel ander niveau dan alles wat ik eerder had gezien. Hij is van wereldklasse."

Ander niveau

Volgens Frey-Hilti deed Verstappen dingen die hij nog nooit eerder had gezien. Uiteindelijk was het enorm nuttig voor Vermeulen, de teambaas vervolgt zijn verhaal: "Max kroop achter het stuur en in de eerste vliegende ronde stond hij er meteen. Als je naar de onboards en de data kijkt, dan is het zeer indrukwekkend om te zien hoe hij met de auto omgaat, hoe snel hij zich aanpast en het maximale er uit haalt. Er reden die dag ook andere coureurs, maar ik kan alleen maar zeggen dat Max op een ander niveau reed. Sommige goede coureurs kunnen door een gebrek aan ervaring niet schitteren in een GT3, maar Max is anders. Als iets vier wielen heeft, dan is hij snel."