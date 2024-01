Vasseur zeer kritisch op Ferrari: "We zitten er kort op"

Het team van Ferrari werd afgelopen jaar slechts derde in het constructeurskampioenschap. Tot en met de laatste race maakten ze kans op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ze werden echter verslagen door Mercedes en volgens Frédéric Vasseur is men intern zeer kritisch.

Ferrari kende vorig jaar een lastige start van het seizoen. De Italiaanse renstal kampte weer met betrouwbaarheidsproblemen en de achterstand op Red Bull Racing was zeer fors. Uiteindelijk wisten ze een aardige inhaalslag te plegen en wonnen ze zelfs in Singapore. Toch was het niet goed genoeg voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Men zal niet bij Ferrari niet blij zijn met deze uitslag, CEO Benedetto Vigna riep eerder al dat een tweede plaats een nederlaag is.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is dan ook niet tevreden met de huidige uitslag. De Fransman laat weten dat er direct harde woorden zijn gevallen. Bij de internationale media spreekt Vasseur zich hierover uit: "We hebben niet tot het einde van het wereldkampioenschap gewacht om dit te bespreken. Bij Ferrari hebben we dagelijks besprekingen, we zitten er heel erg kort op. Niemand kan blij zijn met wat we deden aan het begin van het seizoen. We hadden te veel problemen met de betrouwbaarheid en daar was ik natuurlijk teleurgesteld over. Dat geldt ook voor de algehele prestaties."