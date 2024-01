FIA-president lacht criticasters uit: "Weet wie mij aanvallen"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is één van de meest besproken personen in de internationale autosport. Hij kreeg in de afgelopen maanden veel kritiek. De president van de autosportfederatie leest dit zelf ook. Ben Sulayem stelt dat hij precies weet wie er over hem roddelen, hij heeft een duidelijke boodschap voor zijn criticasters.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. Hij moest direct aan de bak, want hij moest het Abu Dhabi-schandaal afhandelen. Vorig jaar ontving hij zeer veel kritiek, dat begon bij het openen van de deur voor mogelijke nieuwe teams. De huidige teams waren hier niet zo blij mee. Toen Andretti Cadillac groen licht kreeg van de FIA, werd de kritiek alleen maar groter. Het kortstondige onderzoek naar Susie en Toto Wolff zorgde voor nog meer harde woorden.

Ben Sulayem weet dat er veel kritiek is op zijn functioneren. De FIA-president maakt zich daar niet zo druk om, in gesprek met Motorsport Magazin is hij duidelijk: "Ik weet wie mij aanvallen. Ze denken dat ik dat niet weet. Denk je echt dat ik mij in deze positie zou bevinden als ik domme mensen om mij heen had? Mijn team is natuurlijk heel erg slim. De paddock is een heel kleine omgeving, iedereen kent elkaar. Ik weet wie er dingen lekken of iets over mij verzinnen. Wat ik doe? Ik lach naar ze. Ik weet wie er achter zit en ik lach naar ze."