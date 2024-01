Hamilton 'spioneerde' teams voor ontwikkeling nieuwe Mercedes

Lewis Hamilton doet er alles aan om met Mercedes terug te keren aan de top. De zevenvoudig wereldkampioen is veelvuldig aanwezig in Brackley en helpt waar kan aan de ontwikkeling van de nieuwe bolide, de W15.

“Ik ben nu veel vaker in de fabriek en heb ontmoetingen met alle afdelingshoofden om ze allemaal te motiveren en aan te moedigen”, vertelde de Brit aan Motorsport Total. "Ik praat met ze, laat ze zien waar we moeten verbeteren en welke richting we op moeten. Ik probeer ze gewoon te helpen positief te zijn en te zeggen dat we het kunnen."

Hamilton heeft ook 'gespioneerd' bij Red Bull en andere concurrenten om tot nieuwe inzichten te komen. "Ik heb ook goed naar andere teams gekeken en veel vragen gesteld om ideeën te stimuleren”, concludeerde Hamilton.

De Mercedes-coureur staat sinds eind 2021 droog qua titels en overwinningen. Hij scoorde wel in de tussentijd een pole in Hongarije en meerder3 podia, maar de smaak van de overwinning laat nog op zich wachten. Wanneer de W15 wordt gepresteerd is nog niet bekend.