FIA-president wijst verzoek van Red Bull af

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Er zal veel gaan veranderen en bij Red Bull Racing maken ze zich zorgen. De Oostenrijkse renstal vraagt om een regelwijziging, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem moet daar niet aandenken. Hij stelt dat dit oneerlijk zou zijn.

Bij Red Bull maakt men zich zorgen over verdeling van het opwekken van vermogen. De helft wordt dan opgewekt door een verbrandingsmotor terwijl de andere helft afkomstig is van een elektrisch gedeelte. Red Bull heeft al een aantal simulaties uitgevoerd en volgens hen gebeurt er dan iets wat ze niet heel fijn vinden. De coureurs zouden dan mogelijk moeten terugschakelen op rechte stukken om de batterij op te laden.

Dapper zijn

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil er niet aandenken om de regels aan te passen. Volgens Ben Sulayem is dat oneerlijk, zo stelt hij in gesprek met de internationale pers: "We moeten een stap zetten, we moeten dapper zijn. We moeten voorwaarts bewegen. Het is normaal dat er verzet is, maar nu is Audi er ook. De technologie ontwikkelt zich elke dag, dus kleine aanpassingen kunnen altijd."

Oneerlijk

Volgens Ben Sulayem is het dus wel mogelijk om bijvoorbeeld een paar kleine dingetjes aan te passen aan het gewicht of aan de materialen. De verzoeken van Red Bull verwijst hij naar de prullenbak: "We zorgen ervoor dat Audi niet zal afhaken. We hebben er veel tijd in geïnvesteerd om hen naar de sport te halen en om de interesse van Porsche aan te wakkeren. Nee, dit gaat dus zeker niet gebeuren. Het zou oneerlijk zijn om iets te doen en het daarna weer te veranderen."