Verstappen kan bizarre mijlpaal bereiken in Zandvoort

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar nieuwe successen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat jagen op een vierde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Daarnaast kan hij ook een nieuwe mijlpaal gaan bereiken, dit gebeurt waarschijnlijk in Zandvoort.

Verstappen is al sinds 2015 actief in de Formule 1. De Nederlander heeft sindsdien vrijwel geen Grand Prix gemist en dat zorgt ervoor dat hij al veel ervaring heeft. Op zijn relatief jonge leeftijd behoort Verstappen al bij de meer ervaren coureurs van het Formule 1-veld. Sterker nog, slechts vijfentwintig coureurs hebben meer races gereden in de Formule 1 dan Verstappen. De Nederlander is dan ook dicht bij een nieuwe mijlpaal.

Verstappen staat nu op 185 Grands Prix, dat betekent dat hij de mijlpaal van 200 races dit jaar gaat halen. Daarmee zou hij de 23ste coureur uit de geschiedenis zijn die dit aantal bereikt. Als er niets vreemds gebeurt, behaalt Verstappen deze mijlpaal voor de ogen van zijn eigen fans. In Zandvoort rijdt Verstappen namelijk zijn 200ste race en dat zou dus betekenen dat hij het oranjefeest een nieuwe dimensie kan gaan geven. Momenteel staan er zes coureurs op de grid die meer races hebben gereden dan Verstappen.