Kritiek voor Ferrari: "Mick was de perfecte derde coureur"

Sinds Mick Schumacher zijn eind 2022 zijn zitje bij Haas verloor, fungeert hij als reservecoureur van Mercedes. Hij verliet ook de Ferrari-familie en dat zorgt voor ergernis. Luca di Montezemolo stelt namelijk dat Schumacher geschikt was voor een reserverol bij het team van Ferrari.

Mick Schumacher belandde met steun van Ferrari bij het team van Haas. Na twee seizoenen besloot de Amerikaanse renstal zijn contract niet te verlengen. Ook Ferrari maakte de opvallende keuze om Schumacher te laten gaan. Jarenlang was hij onderdeel van de opleidingsploeg, maar toch mocht hij vertrekken. Mercedes pikte hem op en hij is nu de reservecoureur van de Duitse renstal. Hij gaat die rol dit jaar combineren met een WEC-zitje bij Alpine.

Er is veel kritiek op het feit dat Ferrari ervoor koos om Schumacher te laten gaan. Alhoewel het besluit ruim een jaar geleden is genomen, is er nog veel frustratie. Voormalig Ferrari-kopman Luca dit Montezemolo snapt er helemaal niets van en hij is kritisch bij La Gazzetta dello Sport: "Ik baalde best wel van het feit dat Ferrari er niet voor koos om Mick aan te stellen als hun derde coureur. Dat zou perfect bij hem hebben gepast. Hij is een serieuze jongen, echt een goed persoon. Net als zijn zus trouwens."