Sainz wenst makkelijker auto: "2023-bolide gaf mij kopzorgen"

Carlos Sainz was afgelopen jaar de enige coureur die de Red Bulls wist te verslaan. De Spanjaard won in Singapore, maar hij was eigenlijk niet tevreden met zijn Ferrari-bolide. Sainz hoopt dat de auto voor het aankomende seizoen makkelijker te besturen is.

Sainz en Ferrari hoopten in 2023 mee te kunnen strijden om de zeges. Ze hadden echter de pech dat Red Bull een monsterlijke bolide had gebouwd en dat Max Verstappen in bloedvorm was. Ferrari vocht voor de kruimels, maar ze liepen ook tegen veel problemen aan. Ze moesten uiteindelijk gaan vechten om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar in de laatste race in Abu Dhabi verloren ze deze strijd van Mercedes.

Sainz laat weten dat hij eigenlijk enorm ontevreden was over het gedrag van zijn Ferrari-bolide. Hij hoopt dat er verandering aankomt voor 2024. In gesprek met AS is hij eerlijk: "Er werd gezegd dat de auto van vorig jaar bij mij zou passen en dat ik het leuk vond om ermee te rijden. Eerlijk gezegd, dat ding gaf mij kopzorgen. Niet alleen ik had daar last van, ook mijn teamgenoot en heel Ferrari. Het was lastig te begrijpen. Ik kon er niet van genieten, ik moest veel aanpassen en rijden met veel set-ups. Ik hoop dat de auto in 2024 makkelijker te besturen is."