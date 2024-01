Horner zag Perez terugvallen: "In Miami kreeg hij een zware klap"

Sergio Perez werd vorig jaar verslagen door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander werd met speels gemak wereldkampioen, terwijl Perez op een enorme achterstand tweede werd. Teambaas Christian Horner weet precies op welk moment Perez werd verslagen door zijn teamgenoot.

Perez begon in 2023 goed aan het Formule 1-seizoen. De Mexicaan kon Verstappen aardig bijhouden en hij won zelfs de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarna ging het echter bergafwaarts met de resultaten van Perez. Nadat hij werd verslagen door de jagende Verstappen in Miami, ging het veelvuldig mis in de kwalificaties. Verstappens voorsprong werd hierdoor zeer groot.

Klap

Red Bull-teambaas Christian Horner weet precies wanneer het mis ging bij Perez. Horner wijst hiervoor de race rondom het Hard Rock Stadium in Miami aan. Bij Motorsport.com spreekt Horner zich uit: "In de eerste vier of vijf races was hij enorm sterk. Ik denk dat hij na Miami een zware psychologische klap kreeg, hij verloor toen die race. Tot overmaat van ramp maakte hij ook een grote fout in Q1 in Monaco."

Vertrouwen

Horner zag dat Perez daarna heel wisselvallig presteerde. Later in het seizoen ging het wel weer goed in bijvoorbeeld Monza en Zandvoort, maar Horner wijst eerst naar iets anders: "Vertrouwen is zo belangrijk in deze sport. Ik denk dat het momentum dat hij had opgebouwd werd geraakt. Hij reed in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan immers buitengewoon goede races. In Bakoe had hij die clean sweep met een zege in de race en de sprint. Toen we weer aankwamen in Europa zakte alles in. Daarna had hij wat pieken en dalen."