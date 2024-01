Wolff toch kritisch over putincident: "Die straf was oneerlijk"

De chaotische eerste dag in Las Vegas is nog steeds veelvuldig onderwerp van gesprek. Een losgeslagen frame van een putdeksel zorgde daar voor veel schade aan de Ferrari van Carlos Sainz. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft nu aan dat het absurd is dat Sainz daarvoor een straf kreeg.

Vorig jaar werd er voor het eerst geracet door de straten van Las Vegas. Op de Strip was een frame van een putdeksel losgeraakt en Sainz kon dit niet meer ontwijken. Hij klapte op de putdeksel en de hele bodem van zijn auto was vernield. Ferrari probeerde onder een straf uit te komen, maar de stewards beschikten niet over regels omtrent een force majeure. Ferrari moest onderdelen vervangen en dat leverde Sainz een straf op.

Oneerlijk

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde toentertijd nogal fel op de kritiek op Las Vegas. Nu laat hij in gesprek met PlanetF1 weten dat hij vierkant achter Ferrari staat: "Wat er met Carlos gebeurde was absoluut oneerlijk. Ik heb het over die straf, dat was oneerlijk. Als racer ben ik de eerste die zegt dat hij dit niet verdiende. Ik denk dat we naar de regels moeten kijken. Een force majeure is lastig. Wat gebeurt er met schade door de kerbs? Als je de auto kapot rijdt op een kerb, dan kan je daar niets aan doen."

Redenatie

Wolff ziet nog meer mogelijke problemen in deze situatie. De Oostenrijker hoopt dat er goed naar wordt gekeken zodat er iets kan worden veranderd: "Wat als je met koude banden over een hobbel rijdt, zoals Lando in Vegas? Wat als je dan crasht? Is dat ook een force majeure? Wat als een andere auto je T-bonet? Is dat een force majeure? Als sportman vond niemand die situatie leuk. Het was oneerlijk en het verpestte zijn weekend, aangezien hij misschien had kunnen winnen."