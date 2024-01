Jumbo verklaart afscheid van Verstappen: "Afvragen of dit bij ons paste"

Max Verstappen werd jarenlang gesponsord door supermarktketen Jumbo. Dit jaar is daar echter een einde aangekomen, de supermarkt heeft afscheid genomen van de sportwereld. Volgens de nieuwe topman van Jumbo vroeg men zich af of dit nog wel paste bij het bedrijf.

De logo's van Jumbo waren jarenlang te zien op de helm van Verstappen. De supermarktketen was een persoonlijke sponsor van Verstappen en de wereldkampioen verscheen dan ook regelmatig in reclames en bij de supermarkt waren er speciale acties hem in de hoofdrol. Nadat topman en autosportfanaat Frits van Eerd in opspraak raakte, besloot men bij Jumbo voor een andere weg te kiezen. Er werd afscheid genomen van het sponsoren van sporters en sportteams.

De samenwerking met Verstappen is begin dit jaar officieel ten einde gekomen. Volgens de nieuwe topman Ton van Veen is dit niet meer dan logisch. In gesprek met de Volkskrant stelt Van Veen dat Jumbo in de afgelopen jaren de focus is kwijtgeraakt. Hij wijst naar flitsbezorging én sportsponsoring: "Als je kijkt naar de successen van de atleten en sportploegen, dan moet je je afvragen of dat bij ons past. Max Verstappen is een wereldkampioen. Wij zijn echter een Nederlands supermarktbedrijf, niet eens de grootste. Op het wereldtoneel hebben we niet zoveel te zoeken."