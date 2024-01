Felicitaties en steunbetuigingen voor jarige Michael Schumacher

Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wordt vandaag 55 jaar. De Duitser wordt nog steeds enorm gerespecteerd in de paddock en het regent vandaag dan ook complimenten en felicitaties voor Schumacher. Onder meer zijn voormalige teams delen een mooie boodschap voor hem.

Het is niet duidelijk hoe het momenteel met Schumacher gaat. De Duitser raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval en sindsdien is het stil rondom Schumacher. Zijn familie houdt zijn toestand privé en iedereen respecteert dat. Wel regent het vandaag felicitaties. Ferrari, Mercedes en de Formule 1 delen een mooie boodschap voor de jarige zevenvoudig wereldkampioen.

Buon Compleanno, Michael. We're always with you — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari)

Happy Birthday, Michael Today marks the @F1 legend's 55th birthday #KeepFightingMichael — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1)