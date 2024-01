McLaren neemt afscheid van belangrijke partners

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent ook dat er nieuwe contracten zijn in gegaan en dat er contracten zijn verlopen. Dat valt vooral te zien op het gebied van sponsors. Het lijkt er namelijk stevig op dat McLaren afscheid heeft genomen van twee belangrijke partners.

Op de website van McLaren staan namelijk niet langer de logo's van Tezos en Sparco. Beide bedrijven waren in de afgelopen jaren belangrijk voor McLaren. De logo's van Tezos waren eerder ook te vinden op de Red Bull-bolides, maar nu zijn ze dus ook verdwenen van de website van McLaren. Kledingmerk Sparco was verantwoordelijk voor de racepakken van McLaren, maar het lijkt er op dat het team nu in zee gaat met Alpinestars.

Tezos and Sparco have been removed from the @McLarenF1 website heading into 2024.



In 2021, @tezos signed a multi-year partnership with the team, and have also previously been partnered with @redbullracing.



Sparco is expected to be replaced by @alpinestars.#F1 pic.twitter.com/wfFZFBTThb