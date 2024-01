Red Bull trots op Newey: "Hij is onvervangbaar"

Adrian Newey speelt nog altijd een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing. De topontwerper deed een aantal jaren geleden een stapje terug, maar zijn betrokkenheid is groot. Volgens Pierre Waché is Newey simpelweg onvervangbaar bij Red Bull.

Newey werkt tegenwoordig niet meer op een dagelijkse basis voor het team van Red Bull Racing. Hij is echter nog steeds betrokken bij de besluitvorming en hij is nog steeds verantwoordelijk voor het ontwerp van de wagens. Newey kijkt kritisch naar de verrichtingen van de technische afdeling van Red Bull. Men heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Newey kritisch kijkt naar de gang van zaken binnen het team.

Technisch directeur Pierre Waché is in ieder geval zeer tevreden over de gang van zaken binnen het team. De Red Bull-man legt aan Motorsport.com uit wat ze aan Newey hebben: "Hij is onvervangbaar omdat je hem in letterlijke zin niet een-op-een kunt vervangen. Zoals we al eerder zeiden is hij niet op een dagelijkse basis onderdeel van het proces. Hij komt meer vanaf de zijkant kijken en dan probeert hij ons op verschillende manier uit te dagen. Dat kan hij trouwens doen bij verschillende takken binnen ons team. Dat gaat van de mechanica tot de aerodynamica."