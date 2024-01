Perez onder druk? Enorme interesse in tweede Red Bull-stoeltje

Het is de algemene verwachting dat Red Bull Racing ook dit jaar het sterkste team zal zijn in de Formule 1. Na dit jaar komt er een plekje vrij bij Red Bull, want het contract van Sergio Perez loopt af. Volgens Christian Horner hebben zich al meerdere kandidaten gemeld.

Het contract van Perez loopt eind 2024 af en het is nog maar de vraag of hij daarna nog wel de teamgenoot is van Max Verstappen. De Mexicaan moet dit jaar gaan presteren, want anders kan zijn Red Bull-dienstverband ten einde komen. Er liggen veel kapers op de kust, zowel binnen als buiten de Red Bull-familie. De naam van Daniel Ricciardo wordt bijvoorbeeld veelvuldig genoemd.

Aanmeldingen

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat er veel interesse is. Hij stelt namelijk dat er al meerdere kandidaten zich hebben gemeld. Bij Sky Sports spreekt Horner zich uit over de open sollicitaties: "Daar is links en rechts wel sprake van, maar dat biedt op geen enkele manier garanties. Checo is onze coureur. Als hij het goed doet, dan willen we hem graag behouden. Maar het is volledig afhankelijk van hoe hij presteert in vergelijking met zijn teamgenoot. 2024 wordt een belangrijk jaar met alle aflopende contracten. Onze auto is zeer aantrekkelijk en we hebben ook geweldige talenten in onze pool."

Mentale weerbaarheid

Horner kijkt in eerste instantie vooral naar de prestaties van Perez. Hij weet dat het een lastige opgave is om in de buurt te blijven van Verstappen. Horner legt zijn redenatie nog een keertje uit: "Checo is een zeer bekwame coureur, maar het is wel heel lastig om de teamgenoot te zijn van Max Verstappen. Hij heeft geweldige mentale weerbaarheid getoond met de manier waarop hij daarmee dealt."