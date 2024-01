Sainz trots op goede band met Leclerc: "Beste voor ons team"

Ferrari-teamgenoten Carlos Sainz en Charles Leclerc waren afgelopen jaar aan elkaar gewaagd. De onderlinge verschillen waren zeer klein, maar ze reden elkaar niet in de weg. Volgens Sainz kunnen ze het dan ook heel erg goed met elkaar vinden tijdens het seizoen.

Sainz was in 2023 de enige coureur die de Red Bull-dominantie wist te doorbreken. De Spaanse coureur schreef de Grand Prix van Singapore op zijn naam, maar hij eindigde wel achter Leclerc in het wereldkampioenschap. Het scheelde echter niet veel, want de Monegask scoorde slechts zes puntjes meer. Daarnaast is het ook zo dat ze in de kwalificaties ook zeer dicht bij elkaar in de buurt bleven.

Minimaal verschil

Sainz is zich ervan bewust dat de onderlinge verschillen zeer klein zijn. De Spanjaard vindt dat echter geen probleem, het geeft hem een zeer goed gevoel. In gesprek met DAZN legt Sainz het uit: "Slechts een halve tiende scheidt ons in elke Grand Prix. Charles en ik zitten altijd dicht bij elkaar. Hij is heel goed in het neerzetten van een snelle ronde, evenals het winnen van posities bij de start."

Band

Sainz is blij met Leclerc als zijn teamgenoot. Hij wijst ook naar het feit dat ze het heel erg goed met elkaar kunnen vinden naast de baan: "Ik denk dat dat ook het beste is voor ons team. Je hebt twee coureurs die elkaar pushen. We hebben een gezonde onderlinge competitie, maar het team komt altijd op de eerste plaats te staan. Ik probeer aan te vallen als dat nodig is en ik probeer mijzelf onder controle te houden als dat nodig is."