Schumacher dacht aan overstap naar IndyCar

Mick Schumacher keert dit jaar weer terug in een wereldkampioenschap. De Duitser gaat zijn reserverol bij Mercedes combineren met een WEC-zitje bij Alpine. Schumacher geeft eerlijk toe dat hij heeft getwijfeld aan meerdere andere klassen, waaronder de IndyCar en de Super Formula.

Schumacher is sinds 2023 de reservecoureur van het team van Mercedes. Nadat hij geen nieuw contract kreeg bij het team van Haas, werd hij opgepikt door de Duitse renstal. Hij was afgelopen jaar vrijwel elk raceweekend aanwezig op de circuits, maar hij maakte enkel meters tijdens bandentests. Schumacher zocht naar een racezitje en hij tekende dan ook een contract bij het Hypercar-team van Alpine.

Schumacher geeft aan dat het voor Mercedes heeft belangrijk was dat hij een zitje zou vinden in een andere klasse. In gesprek met de internationale media geeft hij aan dat hij aan meerdere zaken dacht: "Om eerlijk te zijn kijk je altijd naar alle opties. Je maakt dan een lijst met de voor- en nadelen. Ik vind dat het WEC de meeste pluspunten had en uiteindelijk was het vrij makkelijk om de knoop door te hakken. Ik dacht na over een overstap naar Japan en ik heb er ook over nagedacht om naar het Westen te gaan voor de IndyCar. Maar als je dat doet kan je het niet combineren met de Formule 1."