Hamilton haalt motivatie uit grote zegedroom

Lewis Hamilton aast dit jaar op sportieve revanche. De Brit won geen enkele Grand Prix in 2023 en dat zorgde voor frustratie. Hamilton voelt zich nog steeds op zijn plek bij Mercedes en hij haalt veel motivatie uit zijn eerdere prestaties in dienst van de Duitse renstal.

Hamilton heeft nu twee jaar op rij geen Grand Prix gewonnen. In 2022 beleefde hij een zwaar seizoen en ook in 2023 kon hij vrijwel nooit echt meestrijden om de zeges. Toch verlengde Hamilton zijn contract bij Mercedes en liet hij meerdere keren weten dat hij nog steeds barst van de ambitie. Hamilton hoopt dit jaar weer te kunnen winnen, maar of dat gaat lukken is vanzelfsprekend nog niet duidelijk.

Droom

Hamilton droomt van nieuwe successen in dienst van Mercedes. Hij hoopt dat hij dit jaar goed voor de dag kan gaan komen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is mijn droom om de bovenste tree van het podium te mogen beklimmen en om vanaf daar het team te zien. Het is een fantastisch gevoel om achter je te kijken en dan de vlag van je land te zien. Als je dan voor je kijkt, dan zie je je team staan."

Emoties

Hamilton vindt het zeer bijzonder dat hij met zijn zeges voor veel emotie kan zorgen bij zijn teamgenoten. De Britse zevenvoudig wereldkampioen denkt terug aan het verleden: "Ik kan mij mijn eerste overwinning met dit team nog steeds herinneren. Ik heb ook een foto van de race in Australië in 2015. Daarop is te zien dat het team in tranen is. Het is fantastisch om daar mijn steentje aan bij te dragen. De kracht die we daarvan krijgen is een groot deel van mijn drive. Het winnen van het wereldkampioenschap is daar een onderdeel van."