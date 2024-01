Horner vindt eigen mening Verstappen verfrissend

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft een zeer uitgesproken mening en gaat een pittige discussie niet uit de weg. Zijn teambaas, Christian Horner, ligt absoluut niet wakker van zijn uitspraken en wil dat zijn protogé vrij in het hoofd zijn om te zeggen wat hij wil.

"Wij geloven dat onze coureurs keuzevrijheid hebben", vertelde Horner aan Autosport. “Het zijn geen robots, ze hebben meningen. En Max heeft een stem als wereldkampioen, en we dwingen hem niet om een ​​PR-visie te geven."

De onbevangenheid van Verstappen kan de Brit erg waarderen. "Hij is een heel eerlijke, jonge kerel en hij zal je vertellen hoe hij het ziet. En dat vind ik eigenlijk best verfrissend."

Horner zag Verstappen als broekie binnen komen bij Red Bull, maar ziet dat de drievoudig kampioen nog steeds dezelfde is gebleven. "Ik denk dat hij aan het veranderen is omdat hij een beetje volwassener wordt, hij heeft tegenwoordig wat meer gezichtshaar", grapte Horner. “Maar nee, de essentie van wie hij is [is hetzelfde]. Hij stapt in, hij bestuurt de auto, rijdt volle bak."