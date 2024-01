Kravitz roemt leiderschap Wolff: ''Ze zouden voor hem een oorlog ingaan''

Ondanks dat Mercedes in twee jaar tijd niet meedeed om de wereldtitels en in die twee seizoenen maar één zege haalde, vindt F1-analist van SkySports Ted Kravitz Toto Wolff nog steeds de beste teambaas die je kan wensen. ''Met het leiderschap, in het richting geven, in het inspireren van het team, daarin is hij nog steeds de beste leider, als ik er van de zijlijn naar kijk'', zei de pitreporter in een SkySports-podcast. ''Mensen bij Mercedes zouden voor Toto Wolff van een klif springen, nietwaar? Ze zouden voor hem een oorlog ingaan. Hij is een leider.''



Toch heeft Kravitz ook wat kritische noten te kraken over Wolffs commentaar over de W14. ''Het enige wat ik op hem aan te merken heb, was dat hij na de kwalificatie in Bahrein het concept van de auto publiekelijk afkraakte. Toto moet zijn goedkeuring voor de auto hebben gegeven, anders ben je niet de leider. Hij had kunnen zeggen: ‘Ik ben het daar niet mee eens, laten we voor het Red Bull-concept gaan'. Maar wat de reden ook was, dat deed hij niet. Hij tekende ervoor, en vervolgens zei hij bij het eerste interview: ‘Deze auto is slecht'. Dat was nog niet eens na de race!''



Toto Wolff gaf het zero-sidepod-concept een extra kans na de overwinning in Brazilië het jaar daarvoor. Dat de Oostenrijker bij de eerste en beste miskleun zo los gaat, zag Kravitz haarscheurtjes in het leiderschap van de Mercedes-teambaas. ''Maar om het hele concept meteen in de prullenbak te gooien... Toen was er een moment dat we niet het helemaal kalme, zelfverzekerde Toto-leiderschap zagen”, aldus Kravitz.