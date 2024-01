Ecclestone ziet overeenkomsten tussen Verstappen en Schumacher

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander deed dat op een zeer overtuigende wijze. Ook Bernie Ecclestone was onder de indruk en hij stelt dat Verstappen lijkt op zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Verstappen kende dit jaar één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij verbrak een vrachtlading aan records en hij ontving veel complimenten van kenners. Ook zijn concurrenten waren onder de indruk, maar ze waagden zich meestal niet aan vergelijkingen met legendes uit het verleden. Een aantal van deze legendes doet dat zelf overigens wel.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone durft het wel aan. De Brit is fan van de stuurmanskunsten van Verstappen en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij durft Verstappen dan ook wel te vergelijken met zevenvoudig wereldkampioen Schumacher. Bij het Duitse persbureau DPA doet Ecclestone zijn uitspraken: "Max Verstappen heeft een beetje van hem in zich. Max is echter niet zo genadeloos als Michael dat vroeger was, want Michael dacht er echt helemaal nooit over na om compromissen te sluiten." De Brit stelt dat Schumacher op de baan genadelozer was dan Verstappen nu is.