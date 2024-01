De Formule 1-coureurs van 2023: Max Verstappen, oppermachtig

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel tweeëntwintig: Max Verstappen, oppermachtig.

Naam: Max Verstappen

Eindklassering 2023: Eerste

WK-punten: 575

Beste klassering: Eerste (Negentien keer)

Uniek

Zelden werd de Formule 1 geconfronteerd met zo’n dominantie van één coureur. Het kwam wel vaker voor dat één team of één coureur heerste, maar wat Verstappen dit jaar deed was simpelweg uniek. Niemand kwam in zijn buurt en als hij het duel aan moest gaan, dan deed hij dat op een sterke manier.

Als tweevoudig wereldkampioen begon Verstappen aan 2023. In 2022 had hij de touwtjes al flink in handen genomen, maar hij moest toen nog wel eens vechten voor zijn zege. Als gedoodverfde titelfavoriet verscheen Verstappen aan de start in Bahrein. Iedereen dacht dat het een spannende strijd zou worden, maar Verstappen kwam met elf seconden voorsprong op zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez als winnaar over de streep. Nummer drie Fernando Alonso had zelf een achterstand van meer dan 38 seconden.

Wilhelmus

Verstappen leek dit jaar serieus rekening te moeten houden met zijn teammaat Sergio Perez. De Mexicaan won in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan en na een gelukkige pole in Miami leek het ineens zijn kant op te vallen. Maar op het circuit rondom het Hard Rock Stadium nam Verstappen plaats op zijn troon.

Verstappen reed een sterke inhaalrace en hij won op een foutloze en machtige manier. Het was het begin van zijn eerste absurde record van het jaar. Verstappen bleef namelijk winnen. In Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Nederland en Italië stond hij bovenaan het podium te luisteren naar het Wilhelmus. Als de Formule 1 een Spotify Wrapped zou hebben, dan zou het Nederlandse volkslied by far op één staan.

Ascari

Verstappen pakte het record van de meeste zeges op rij in de Formule 1. Na een rampzalig weekend in Singapore ging Verstappen gewoon weer verder met winnen. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix in 2023. Hiermee pakte hij ook het hoogste winstpercentage in één seizoen. Hij nam hiermee het record over van Alberto Ascari. De Italiaan zette dat record neer in 1952. Toen was Verstappens vader Jos nog lang en breed niet geboren.

Volgens critici maakte Verstappen de Formule 1 saai. Maar kenners stellen dat juist het tegenovergestelde het geval is. Over tien jaar zullen veel mensen ermee pochen dat ze erbij waren toen Max Verstappen uit Limburg de koning van de koningsklasse was. De zegereeks was misschien een tikje eenzijdig, maar Verstappens prestaties waren absurd.

Vechten

Het was niet zo dat Verstappen elke keer wegreed bij zijn negentien collega’s. In Saoedi-Arabië werd hij bijvoorbeeld verslagen door zijn teamgenoot Perez. Verstappen wilde zich niet neerleggen bij de nederlaag, dus reed hij doodleuk de snelste raceronde. Hierdoor bleef hij aan kop in het wereldkampioenschap. Toen Perez hem in de sprintrace in Oostenrijker probeerde te verschalken, gaf Verstappen hem geen ruimte. Hij maakte weer eventjes duidelijk wie nou de kopman was.

Verstappen liet dit jaar niet met zich sollen, zo weet ook George Russell. In de Azerbeidzjaanse sprintrace probeerde hij Verstappen te passeren, maar ze raakten elkaar. Verstappens RB19 liep hierbij schade op en dat kostte hem de nodige performance. Na afloop stapte Verstappen op Russell af en liet hij de Brit weten wat hij van hem vond.

Tina Turner

Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat Verstappen zijn records te danken heeft aan zijn materiaal. Toegegeven, Red Bull bouwde dit jaar een raket. Maar het verschil tussen Verstappen en Perez was zo groot, dat het haast oneerlijk is om te zeggen dat al het succes door de RB19 kwam. Meerdere keren liet Verstappen zien dat hij simpelweg de beste is. In Monaco reed hij een poleronde waar het over tien jaar nog over zal gaan. Het rondje werd deze week in alle jaaroverzichten van de grote Nederlandse sportkranten opgenomen.

Bij Verstappens favoriete voetbalclub wordt altijd het nummer ‘Simply the Best’ van Tina Turner gespeeld. Het liedje past bij Verstappens seizoen, hij was simpelweg de allerbeste. Hoe het in 2024 zal gaan is vanzelfsprekend nog niet duidelijk, maar zo goed als in 2023 zal het vermoedelijk niet meer gaan.