De Formule 1-coureurs van 2023: Sergio Perez, tweede viool

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel éénentwintig: Sergio Perez, de tweede viool.

Naam: Sergio Perez (Mexico, 26 januari 1990)

Eindklassering 2023: Tweede

WK-punten: 285

Beste klassering: Eerste (Saoedi-Arabië & Azerbeidzjan)

Titeldroom

Vol goede moed begon Sergio Perez begin dit jaar aan het nieuwe Formule 1-seizoen. In zijn derde jaar in dienst van Red Bull Racing had hij slechts één doel voor ogen: de wereldtitel. Perez wist dat hij hiervoor de strijd moest aangaan met zijn teamgenoot Max Verstappen. Ondanks vertwijfelde gezichten bij de volgers van de sport, ging Perez op jacht naar zijn doel.

Met een tweede plek in Bahrein en een zege in Saoedi-Arabië begon Perez goed aan het seizoen. Hij stond vlak achter Verstappen in het wereldkampioenschap, maar een vijfde plaats in Australië was niet helemaal waar de Mexicaan op had gehoopt. In Azerbeidzjan vloog Perez dan weer. Hij heerste en hij won zowel de race als de sprintrace. Zijn tweede plaats in Miami maakte zijn droom alleen maar sterker.

Nachtmerrie

Maar een droom kan zomaar in een nachtmerrie veranderen. In Monaco viel Perez van zijn roze wolk. Een doffe klap in de kwalificatie betekende het einde van zijn titeldroom. De hopeloze zestiende plaats in de race was het startsein van een zware periode voor Perez. Hij vocht niet langer voor de titel, maar voor zijn positie.

Perez kende namelijk een zware reeks waarin hij vooral in de kwalificaties door het ijs zakte. Raceweekend na raceweekend viel hij af voordat de strijd om de pole position losbarstte. Hij moest inhaalraces gaan rijden, iets wat hem wel lag. Dat was leuk, maar Verstappen was inmiddels bezig met een tiendelige zegereeks. Voor Perez was het aanpoten en pas in Oostenrijk stond hij weer op het podium.

Teleurstelling

Winnen lukte hem niet meer, maar hij kon nog wel voor de podiumplekken vechten. In België en Italië kwam hij nog als tweede over de streep. Het was zijn grote droom om goed te presteren voor de ogen van zijn landgenoten in Mexico. Hij ging goed van start, maar al in bocht 1 barstte heel Mexico in huilen uit. Perez crashte en zijn tweede droom van het jaar viel in scherven op de grond. Kapot van teleurstelling zag Perez hoe zijn teamgenoot weer won.

Afgunst was er echter niet bij Perez, hij gunde Verstappen de wereld. Zijn fans dachten daar anders over, waardoor Verstappen met een paar beveiligers door de Mexicaanse paddock moest lopen. Perez moest tweede worden in het wereldkampioenschap van de hoge heren van Red Bull. Volgens de geruchten zou hij anders zelfs zijn zitje bij het Oostenrijkse team verliezen.

Ambities

Red Bull respecteert echter zijn contract. Perez rijdt ook in 2024 voor het team, hij werd overigens ook gewoon tweede in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op zijn teamgenoot, en wereldkampioen, Max Verstappen was echter enorm. Perez scoorde 285 WK-punten, terwijl Verstappen naar huis ging met 575 WK-punten. De Nederlander versloeg Perez dit jaar op alle punten. Slechts twee keer was Perez sneller in de races en de kwalificaties.

Perez werd voor het eerst in zijn lange loopbaan tweede in het wereldkampioenschap en dat is knap. Toch zal hij in 2024 beter moeten gaan presteren, want anders zit zijn Red Bull-dienstverband er op. Met Daniel Ricciardo staat er zelfs al een gedroomde vervanger klaar. Perez barst nog steeds van de ambities, hij wil in 2024 wereldkampioen worden. De concurrentie is gewaarschuwd, maar de volgers weten wat er dit jaar gebeurde.