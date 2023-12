De Formule 1-coureurs van 2023: Lewis Hamilton, frustratie

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel twintig: Lewis Hamilton, frustratie.

Naam: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië, 7 januari 1985)

Eindklassering 2023: Derde

WK-punten: 234

Beste klassering: Tweede (Australië, Spanje & Mexico)

2021

Lewis Hamilton kende dit jaar weer een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wilde heel graag winnen, maar hij bleef weer droog staan. De frustraties waren groot, maar Hamilton hield het hoofd omhoog. Hij verlengde zijn contract en wie kijkt naar de cijfers, ziet dat Hamilton het helemaal niet zo enorm slecht heeft gedaan.

De harde realiteit is echter wel dat Hamilton in 2021 voor het laatst een race heeft gewonnen. De Brit is een geboren winnaar en een duel in het middenveld is dan ook niet hetgeen waar hij in de ochtend zijn bed voor uitkomt. Na een rampseizoen in 2022 wilden Hamilton en zijn werkgever Mercedes dit jaar toeslaan. Dit plannetje kon al na één race de prullenbak in.

In Bahrein bleek immers dat de achterstand op Red Bull Racing nog steeds enorm was. Daarnaast werkte het zeropod-design ook niet. Hamilton was gefrustreerd ondanks een vijfde plaats op het circuit van Sakhir. Dat stond echter niet op Hamiltons wensenlijstje, hij was immers naar Bahrein afgereisd om te winnen. Dit was onmogelijk, Red Bull en Max Verstappen waren veel te snel.

Frustratie

De W14 bleek een lastig te besturen auto, maar Hamilton worstelde zich wel naar het podium in Australië. Hij bleef ook nog eens punten én podiums scoren. Een tweede plaats in Spanje en twee derde plaatsen in Canada en zijn thuisland Groot-Brittannië waren mooie wapenfeiten. Het feit dat hij veel punten binnenhaalde was echter wel een soort masker. Mercedes presteerde totaal niet en ze moesten vechten met Aston Martin, Ferrari en McLaren. Het topteam was afgezakt naar een ploeg die met moeite om de tweede plek vocht.

Hamilton liet zijn frustratie met enige regelmaat zien, maar toch waren er een paar lichtpuntjes. In Hongarije reed hij namelijk een ijzersterke kwalificatie en dat leverde hem de pole position op. In die race zakte Hamilton alleen wel terug naar de vierde plaats. Het stond symbool voor zijn seizoen waarin veelbelovende resultaten werden afgewisseld met kleurloze wedstrijden.

DNF & DSQ

Toch scoorde hij pas in Qatar voor het eerst geen WK-punten. De Brit begon hoopvol aan de Grand Prix, maar al na één bocht mocht hij gaan douchen. Hij wilde zijn teamgenoot George Russell buitenom passeren, maar dat kon helemaal niet. Hamilton vloog de grindbak in en zijn race kwam ten einde. Hij kreeg daarna ook nog een uitbrander van de stewards omdat hij de baan over was gestoken.

In Austin keerde hij al helemaal met een kater huiswaarts. Toen de race al lang en breed voorbij was bleek namelijk dat de skids op de vloer van zijn Mercedes te ver waren afgesleten. Dit is tegen de regels en Hamilton werd gediskwalificeerd.

Heilig vuur

Hamilton wil beter, hij wil voor de recordbrekende achtste wereldtitel gaan. Er waren wel een paar lichtpuntjes, want Hamilton was dit jaar zijn teamgenoot George Russell de baas. Vijftien keer kwam hij voor zijn teamgenoot over de lijn. In de kwalificatie was hij elf keer sneller dan Russell en was Russell zelf ook elf keer sneller.

Hamilton scoorde wel minder punten dan in 2022. Vorig jaar sloot hij het seizoen af met 240 WK-punten, dit jaar waren dat er 234. Gek genoeg eindigde hij dit jaar wel drie plekjes hoger dan in 2022. Het liet maar weer eens zien hoe competitief het veld was dit jaar. Hamiltons frustraties waren begrijpelijk, maar het heilige vuur brandt harder dan ooit.