Russell wil boven het niveau van Hamilton uitstijgen

George Russell is al twee seizoenen gelijkwaardig aan teamgenoot Lewis Hamilton. Maar als het aan Russell ligt, komt daar verandering in. "Ik heb dit jaar gemiddeld op het niveau van Lewis gezeten”, zei Russell in een interview met de Telegraph. "En ik ben er niet tevreden mee om alleen maar op zijn niveau te zijn. Ik wil hem vóór zijn.

"Maar ik moet ook realistisch zijn. Ik neem het op tegen de beste coureur aller tijden. Hij is zeker geen slechte benchmark. En weet je, ik denk dat qua statistieken, als je de sprintraces meetelt, we precies hetzelfde zijn. En qua tempo zijn we over het algemeen ook hetzelfde."

"Er zijn dus positieve punten. En eerlijk gezegd zou ik hier het liefst zitten zonder de resultaten, maar wel met het tempo. In plaats van te zeggen ‘Oh, we hadden hier geluk met een resultaat of we hadden geluk met een resultaat daar’, terwijl ik eigenlijk een tiende of twee achterbleef."

Het dieptepunt beleefde Russell in Singapore met kans op de zege. In de absolute slotfase crashte hij zijn Mercedes. Ook had de jonge Brit te maken met enkeke akkefietjes op de baan met Hamilton. "Er zijn een paar kleine incidenten geweest”, zegt hij. ‘Niets ernstigs, maar ze zijn gebeurd. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Ik moet proberen te begrijpen waarom dat zo is."

“Het is geen druk. Het maakt mij niet uit of ik de beste coureur aller tijden naast me in de garage heb, of dat ik een eenmansteam ben. Het verandert niets aan de manier waarop ik mijn werk benader. Er is zeker geen extra druk uitgeoefend."