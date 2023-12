Wolff aast op eerherstel en wil niet tot 2026 wachten

Het team van Mercedes kende ook dit jaar weer een lastig seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal wilde de aanval openen op Red Bull Racing, maar dat plannetje mislukte. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zo snel mogelijk weer toeslaan, hij aast op eerherstel.

Mercedes moet flinke stappen gaan zetten om het gat met Red Bull te gaan verkleinen. Dit jaar was de achterstand zeer groot en dat deed pijn. De updates zorgden er wel voor dat de verschillen kleiner werden, maar de Red Bulls reden alsnog simpel weg bij de rest. Bij Mercedes baalt men van deze situatie, ze willen dan ook niet tot en met de nieuwe regels in 2026 wachten om weer te winnen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dat zijn manschappen hard door gaan werken. Hij aast op eerherstel en daar doet hij niet geheimzinnig over bij Motorsport.com: "Ik wil dit herstel niet opgeven door te zeggen dat we 2026 moeten afwachten voor een nieuwe auto en een nieuwe krachtbron. Er zijn nog twee belangrijke jaren te gaan. Ik wil het zien als een bewijs van de kracht van ons team, dat we in staat zijn om ons te herpakken en te strijden voor de wereldtitels. Dat is ons duidelijke doel."