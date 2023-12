Voormalig Ferrari-kopstuk mist Schumacher: "Verschrikkelijke dag"

Gisteren was het precies tien jaar geleden dat Michael Schumacher zwaargewond raakte bij een ski-ongeval. Hoe het nu gaat met hem, is niet duidelijk. Veel van zijn vrienden missen hem, zo ook Luca di Montezemolo. De Italiaan praat liever niet over Schumacher.

Schumacher is nog steeds één van de grootste namen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij werd zeven keer wereldkampioen, vijf van deze titels pakte hij in dienst van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal is hij dan ook nog altijd zeer geliefd. Niemand weet hoe de gezondheidstoestand van Schumacher nu is, maar men mist hem wel. Slechts een handjevol mensen weet hoe het met hem gaat.

Onduidelijkheid

Luca di Montezemolo vervulde jarenlang een belangrijke rol binnen het team van Ferrari. Hij krijgt nog steeds kippenvel als hij aan het ongeval van Schumacher denkt. In gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt di Montezemolo zich uit: "Ik zat toen op kantoor in Maranello. Ik kreeg het nieuws tot mij via Stefano Lai, hij was toen onze communicatieman. Op dat moment wisten we nog niet wat er was gebeurd. We dachten dat hij zijn benen had gebroken ofzo."

Verschrikkelijke dag

Al snel kwam men er in Maranello achter dat er iets serieus aan de hand was. Di Montezemolo schrok zich rot toen hij hoorde dat het niet goed ging met zijn vriend. De Italiaan kan nog steeds moeilijk praten over dat moment: "Na een paar minuten werd het nieuws wat duidelijker. Toen begonnen we ons best zorgen te maken. Kijk, hoe minder ik hierover praat, hoe beter dat voor mij is. Het was namelijk echt een verschrikkelijke dag."