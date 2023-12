Ferrari onthult: "Red Bull introduceerde nieuwe technologie"

Tijdens het Formule 1-seizoen kijken de teams veelvuldig naar elkaar. Het is niet ongebruikelijk dat ze inspiratie opdoen van de auto's van de concurrenten. Bij Ferrari kijken ze ook om zich heen, het is ze opgevallen dat men bij Red Bull Racing een nieuwe technologie heeft ontwikkeld.

Momenteel zijn alle teams hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. Aangezien de technische regels amper worden aangepast, kunnen de teams veel gebruik maken van de data van het voorgaande seizoen. Bij het team van Ferrari zijn ze dan ook hard bezig met de voorbereidingen. Er zal veel worden aangepast aan de wagen om de jacht op Red Bull echt te kunnen openen.

Ferrari's aerodynamica-kopstuk Enrico Cardile beleeft drukke weken. Hij geeft in gesprek met Auto, Motor und Sport aan dat direct kopiëren niet werkt, maar dat Red Bull wel nieuwe remklauwen heeft gemaakt: "Het is een zogenaamd open source-onderdeel. Als een team iets verandert, dan moeten ze het CAD-design met iedereen delen. We kunnen dat inzien en we bestuderen de foto's. Voor zover ik weet, lijken alle remklauwen op elkaar. Red Bull introduceerde een nieuwe technologie dit jaar, die afweek van wat wij en Mercedes gebruikten. Het kan zijn dat deze nieuwe remklauwen een voordeel qua gewicht opleveren."