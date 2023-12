De Formule 1-coureurs van 2023: Fernando Alonso, eeuwige topcoureur

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel negentien: Fernando Alonso, als vanouds.

Naam: Fernando Alonso (Spanje, 29 juli 1981)

Eindklassering 2023: Vierde

WK-punten: 206

Beste klassering: Tweede (Monaco, Canada & Nederland)

Sluwe vos

Toen Fernando Alonso in de zomer van 2022 bekendmaakte dat hij dit jaar voor Aston Martin zou gaan rijden, vielen veel mensen vol verbazing van hun stoel. Waarom zou Alonso het veelbelovende Alpine verlaten voor het worstelende Aston Martin? De tweevoudig wereldkampioen lachte als laatste, want hij kende een geweldig seizoen.

De sluwe vos had veel vertrouwen in het Aston Martin-project. Eigenaar Lawrence Stroll heeft torenhoge ambities en Alonso zag dat het goed was. Hij hoefde ook niets te vrezen van zijn nieuwe teamgenoot Lance Stroll, de Canadees is van een veel lager niveau dan Alonso. De Champions League en de Keuken Kampioen Divisie in één team.

Alonso kreeg zijn gelijk. Aston Martin had een competitieve auto gebouwd. In Bahrein schoten ze uit de startblokken en Alonso werd derde. De Spanjaard was als een kind zo blij en ook in Saoedi-Arabië en Australië mocht hij het ereschavot beklimmen. Een vierde plaats in Azerbeidzjan was ook zeker niet slecht.

Verstappen

In Monaco was het vertrouwen het grootst. Alonso zag kansen, maar daar had hij wel een geweldige kwalificatie voor nodig. De pole position was dichtbij, maar Max Verstappen perste er nog een bizarre derde sector uit. Vanaf de eerste startrij ging Alonso op jacht naar de zege, maar regen en Verstappen gooiden roet in het eten. De vreugde was er niet minder om, de tweede plaats was een geweldig resultaat.

Kinderlijk enthousiasme

In Spanje reed Alonso vervolgens het minste weekend van het jaar om vervolgens weer tweede te worden in Canada. Een reeks van mindere wedstrijden volgden. Alonso stond veel minder op het podium, maar de punten bleven wel binnenstromen. De tweevoudig wereldkampioen is de oudste coureur van het veld, op de baan reed hij rond als een jonge hond.

Met kinderlijk enthousiasme sleepte Alonso bakken met punten binnen voor Aston Martin. De liefde is wederzijds, want Aston Martin wil niets liever dan zijn contract verlengen. Alonso denkt nog niet aan stoppen en je moet niet vreemd opkijken als hij rond zijn vijftigste nog steeds competitief racet.

Tweede seizoenshelft

In de tweede seizoenshelft kwam Alonso iets minder goed voor de dag. De Spanjaard pakte nog maar twee podiumplekken. In Zandvoort werd hij tweede en in Brazilië kwam hij als derde over de streep. Hij vocht hier een prijswinnend duel uit met Sergio Perez. In de laatste rondes van de race streden ze om de derde plek. Perez dacht eindelijk verlost te zijn van de Spanjaard, maar niets was minder waar. Alonso sloeg weer toe en hij kreeg het publiek op de banken.

In zijn eerste jaar voor Aston Martin was Alonso direct de onbetwiste kopman. Met al zijn ervaring en charme gaf hij het team nieuw vertrouwen. De prestaties waren weergaloos en zijn teamgenoot Stroll kwam niet in zijn buurt. Slechts drie keer kwam de Canadees voor Alonso over de streep. In de kwalificaties wist Stroll ook maar drie keer beter te scoren dan zijn teamgenoot.

Topcoureur

Alonso gaf al zijn critici de vinger. Iedereen die nog twijfelde aan zijn snelheid en de transfer naar Aston Martin, bleek ongelijk te hebben. Alonso is zelfs op zijn 42ste nog één van de beste coureurs ter wereld. Hij kan moeiteloos meekomen met zijn veel jongere collega’s. Het was bizar was Alonso liet zien, het is alsof hij nooit minder is geworden. Alles wat hij dit jaar aanraakte, veranderde in goud. De gouden winnaarsmedaille ontbrak nog, maar niemand twijfelt eraan dat Alonso in 2024 gaat jagen op zeges. Alles is weer zoals het hoort te zijn, Fernando Alonso, voor altijd een topcoureur.