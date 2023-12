Jos Verstappen verrast door Max: "Hij is sterk en toegewijd"

Max Verstappen maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Nederlander werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij verbrak een vrachtlading aan records. Zijn vader Jos Verstappen is trots, de oud-coureur had nooit verwacht dat zijn zoon dit zou presteren.

Verstappen won dit jaar negentien Grands Prix in de Formule 1. Geen enkele andere coureur heeft dit ooit gepresteerd en Verstappen verbrak verder nog veel meer records. Hij werd wereldkampioen op een oppermachtige manier, vrijwel niemand had verwacht dat dit zou gaan gebeuren. Verstappen zelf gaf ook toe dat hij een beetje was verrast door zijn eigen resultaten. Het zorgde alleen maar voor nog meer vreugde.

Bijzonder

Ook zijn vader Jos Verstappen is trots op de prestaties van de Red Bull-coureur. Voormalig Formule 1-coureur Jos deelt zijn gevoelens in het Viaplay-programma 'Lion Unleashed 3': "Het is bijzonder om te zien hoe sterk en toegewijd hij is, elk weekend weer. Dat is heel erg mooi om te zien. De eerste keer dat hij de titel won en de manier waarop, dat was al ongelooflijk. Blijdschap en trots kwamen toen samen, dat is waar we voor hadden gewerkt. Dat was een beetje ons moment. Twee jaar later heeft hij drie titels. Dingen veranderen zo snel. Het was een ongelooflijk seizoen en het wordt lastig om dit te overtreffen."

Verrassing

Jos Verstappen had nooit verwacht dat zijn zoon dit soort prestaties zou laten zien. De recordtocht van Verstappen junior zorgde voor veel verbazing over de hele wereld. Jos Verstappen stelt dan ook dat hij elke keer weer wordt verrast door zijn zoon: "Op een bepaalde manier wel, ja. Hoe gemotiveerd en ontspannen hij dan weer is. In zo'n weekend staat hij weer op scherp en is hij gemotiveerd. Op dat vlak heeft hij mij verrast, ja."