Hamilton: "De meeste prestaties waren goed"

Nu het einde nadert van 2023, blikte Mercedes-coureur Lewis Hamilton terug op afgelopen seizoen. De Brit deed niet mee om het kampioenschap en behaalde geen zege, maar is wel tevreden hoe dit jaar is verlopen.

“De meeste van mijn raceprestaties waren erg goed”, zei de Brit tegen internationale media. "Dus ik ben blij dat ik weer kan opbouwen naar het niveau waar ik zou moeten zijn."

De zevenvoudig wereldkampioen werd derde in de stand en versloeg teamgenoot George Russell, maar toch is er ruimte voor verbetering volgens de Engelsman. "De kwalificatie is nog steeds een gebied dat verbeterd moet worden. We hebben als team moeite om de prestaties uit deze banden te halen en je zult merken dat er een weekend was waarin George massaal afwezig was en alles goed met mij ging, en toen veranderde het de andere kant op.

Russell gaf bovenstaande ook al eerder aan. "Ik denk niet dat we in de loop van het jaar nooit in hetzelfde tempo hebben gezeten. Het is ook zo dat de ene coureur zes tienden voorsprong heeft op de andere. Het is dus iets dat we proberen te begrijpen."