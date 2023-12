De Formule 1-coureurs van 2023: Charles Leclerc, pechvogel

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel achttien: Charles Leclerc, pechvogel.

Naam: Charles Leclerc (Monaco, 16 oktober 1997)

Eindklassering 2023: Vijfde

WK-punten: 206

Beste klassering: Tweede (Oostenrijk, Las Vegas & Abu Dhabi)

Revanche

Charles Leclerc had het ook dit jaar weer zwaar in de Formule 1. De Monegask wordt gezien als één van de beste coureurs van de wereld, maar vechten om een titel is hem nog niet gegund. Hij heeft veel pech en ook dit jaar ging het weer meerdere keren mis. Leclerc werd er moedeloos van en dat valt te begrijpen.

Leclerc kende in 2022 zijn beste seizoen uit zijn Formule 1-carrière. Hij won toen twee van de eerste drie races en hij leek met Max Verstappen te kunnen gaan vechten om de wereldtitel. Niets bleek minder waar, want hij liep halverwege het seizoen tegen een enorme hoeveelheid pech aan. Dit jaar moest alles anders gaan en Leclerc joeg op sportieve revanche.

Pech

Gelijk bij de start van het seizoen in Bahrein ging het weer mis. Leclerc was in gevecht voor het podium totdat er plotsklaps rook uit zijn Ferrari kwam. Over de hele wereld sloegen Ferrari-fans hun handen voor hun ogen. Wéér problemen voor Leclerc, wéér een enorme druk en wéér een enorme teleurstelling. Leclerc viel uit, maar dat was nog maar het begin van de malaise.

Ferrari moest namelijk een aantal onderdelen vervangen na Leclercs uitvalbeurt. Hiermee werd er direct een maximum overschreden en dat leverde Leclerc in de tweede race van het seizoen al een forse gridstraf op. In de Saoedische straten kon hij zich nog net naar de zevende plaats worstelen.

Opmars

Ook in Australië viel Leclerc uit en daarmee waren de problemen enorm. De Monegask was na drie races al compleet kansloos in de strijd om de wereldtitel. In Azerbeidzjan pakte hij nog wel een podiumplaats, maar daarna moest hij het doen met plekjes in de middenmoot. Pas in Oostenrijk mocht hij het podium weer beklimmen.

De Monegask eindigde in Spielberg als tweede achter de haast onverslaanbare Max Verstappen. Ferrari kwam in de tweede seizoenshelft nog wel met een aantal updates waardoor ze iets beter voor de dag kwamen. Na een uitvalbeurt in Zandvoort ging het steeds beter en werd hij een vaste bewoner in de top vijf.

Diskwalificatie

De pech sloeg echter weer toe in de laatste fase van het seizoen. In Austin reed Leclerc een sterke race waarin hij als vijfde over de streep kwam. Hij stapte met een tevreden gevoel in het vliegtuig, maar toen hij eenmaal in de lucht was, werd bekend dat hij was gediskwalificeerd. De skids op de vloer van zijn auto waren te ver afgesleten en dat mag niet. In Brazilië kende Leclerc weer een rampzalig weekend. Tijdens de opwarmronde liep hij tegen problemen met de hydrauliek aan. Hij verloor de macht over het stuur en hij schoof de bandenstapel in. Hij viel uit voordat de race überhaupt was begonnen.

Onderling duel

Leclercs seizoen was heus geen aaneenschakeling van teleurstellingen, maar de pech was zeker niet afwezig. Over het algemeen presteerde hij heel stabiel, maar door zijn uitvalbeurten en straffen kon de Monegask niet optimaal presteren. Uit de cijfers blijkt dat hij zowel in de races als in de kwalificaties net iets beter was dan zijn teamgenoot Carlos Sainz. Dat is een fijne statistiek, maar dat neemt niet weg dat Leclerc het nog veel beter had kunnen doen. Jammer genoeg is de pech nooit ver weg.