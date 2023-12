Wolff door het stof na kritiek op eigen mensen

Het team van Mercedes kende dit jaar wederom een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal kon weer niet meevechten om de zeges en dat zorgde voor irritatie. Teambaas Toto Wolff was kritisch op zijn eigen team, maar daar biedt hij nu zijn excuses voor aan.

Mercedes zakte in 2022 door het ijs. De renstal kon de strijd niet aangaan met Red Bull Racing en dat zorgde voor een grote hoeveelheid frustratie. Ze wonnen in dat jaar nog wel één race, maar dat was het dan ook. Dit jaar wilden ze terugslaan, maar tegen alle verwachtingen in verschenen ze toch weer aan de start met hun zeropod-design. Na een matige reeks namen ze hier toch afscheid van.

Fout

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft eerlijk toe dat dit geen goed idee was van zijn team. De Oostenrijker spreekt zich over de zaak uit bij Bild: "Dat was mijn grootste fout in de afgelopen jaren. We maakten de verkeerde keuze met het design voor de auto voor 2022. We hielden vast aan het ontwerp voor 2023 en dat was de tweede grote fout. Ik stond daar eerst achter omdat we hadden gewonnen in Brazilië. Iedereen zou aan een concept vasthouden na zo'n weekend."

Kritiek

De tegenvallende prestaties zorgden voor veel frustratie bij het team van Mercedes. Wolff was zelfs kritisch op zijn eigen mensen en daar heeft hij heel veel spijt van: "Je moet altijd de balans zoeken als je het team bekritiseerd in de media. Ik denk dat veel medewerkers gemotiveerd blijven door de ambitie van hun baas, maar soms ging ik te ver. Dan moet ik eerst kamillethee drinken voordat ik een interview geef. Soms was ik te hard en daarvoor moet ik mijn excuses aanbieden aan de fabriek. Dat hoort bij leiderschap, maar het moet niet te vaak gebeuren."