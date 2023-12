Flinke kritiek voor Wolff: "Jij bent de teambaas!"

Het team van Mercedes kende dit jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal wist geen race te winnen en ze presteerden zeer wisselvallig. Ze werden nog wel tweede in het constructeurskampioenschap, maar dat was slechts een doekje voor het bloeden. Eddie Jordan is vooral zeer kritisch op Toto Wolff.

Mercedes kende dit jaar het tweede tegenvallende seizoen op rij. In 2022 werd de Duitse renstal ook al volledig overschaduwd door Red Bull Racing en dit jaar was het zelfs nog een tandje erger. Ze wonnen geen enkele race en dat zorgde voor veel ergernis. Er werd definitief afscheid genomen van de zeropods, maar dat had geen grootst effect. Voor 2024 wordt het volledige design aangepast.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet dit seizoen regelmatig zijn chagrijn zien. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is daar dan weer kritisch op in zijn podcast Formula for Success: "Toto was aan het begin van het seizoen wel wat arrogant en ik ben blij dat hij daar nu wat voorzichtiger mee is. Aan het begin van het seizoen stelde hij dat de engineers een fout hadden gemaakt. Ik zou tegen hem zeggen dat hij de baas is en dat hij uiteindelijk verantwoordelijk is. Toto, je had moeten zeggen dat 'we' een fout hadden gemaakt."