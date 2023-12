Hamilton deed alsof hij ziek was om testdagen over te slaan

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton geen fan is van testdagen. De Britse Mercedes-coureur ontbreekt wel eens bij deze tests, vaak is de reden dan onbekend. De Mercedes-coureur geeft nu eerlijk toe dat hij wel eens een test heeft gemist omdat hij deed alsof hij ziek was.

Hamilton is dol op zijn werk, maar de vaak lange testdagen vallen niet onder zijn hobby's. De Britse Mercedes-coureur ontbreekt vaak tijdens testdagen tijdens of na het seizoen. Hij is wel altijd van de partij tijdens de post season tests, maar dat betekent niet dat hij hier fan van is. In het verleden ging hij dan ook wel eens op zoek naar smoesjes om de gebruikelijke testdagen over te slaan.

Hamilton bracht het onderwerp ter sprake tijdens een speciale dag in de Mercedes-fabriek. Zijn teamgenoot George Russell moest deze dag overslaan vanwege ziekte en Hamilton ziet dat als aanleiding om zijn geheimpje met de wereld te delen: "Ik vroeg mij al af waar hij was! In het verleden heb ik wel eens zoiets gedaan om een testdag over te kunnen slaan, want ik vind die dagen over het algemeen niet zo leuk. Toen ik gisteren hoorde dat hij ziek was, dacht ik dat hij een nieuw level had bereikt!"