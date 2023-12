De Formule 1-coureurs van 2023: George Russell, verslagen

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel vijftien: George Russell, verslagen.

Naam: George Russell (Groot-Brittannië, 15 februari 1998)

Eindklassering 2023: Achtste

WK-punten: 175

Beste klassering: Derde

Verwachtingen

2023 was niet het jaar van George Russell. Nadat de Brit vorig jaar voor een daverende verrassing zorgde door zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan, waren de verwachtingen voor dit jaar huizenhoog. Russell was niet langer een aanstormend talent, hij was een racewinnaar met torenhoge ambities.

Mercedes beleefde in 2022 een lastig seizoen waarin Russell het enige lichtpuntje was. Nu wilde Mercedes sportieve revanche nemen en was Red Bull inhalen het grote doel. Die ambitie kon al na één race de koelkast in en voor Russell werd het een lastig jaar. Het leek wel alsof hij soms was vergeten hoe hij boven zichzelf moest uitstijgen.

Russell begon het seizoen met een teleurstellende achtste plaats in Bahrein. De vierde plaats in Saoedi-Arabië was een goed resultaat, maar daarna zakte alles weer in elkaar. In Australië reed hij best goed, maar hij viel uit met een rokende bolide. Pas in Spanje mocht hij voor het eerst dit jaar het podium beklimmen, al had hij wel een dikke halve minuut achterstand op racewinnaar Max Verstappen.

Consistentie

Russell liet in de afgelopen jaren regelmatig zien dat hij heel consistent kan presteren. Vorig jaar eindigde hij bijvoorbeeld bijna elke race in de top vijf. Dit jaar was hij wisselvalliger dan ooit, hij wisselde geweldige races af met weekenden vol fouten. Te vaak ging hij dit jaar de mist in en dat kostte hem punten.

In Canada raakte Russell de muur en dat leverde hem een uitvalbeurt op. In Singapore joeg hij tot de laatste ronde op raceleider Carlos Sainz. Hij kwam steeds dichter en dichter bij, maar in de allerlaatste ronde raakte hij de muur en eindigde hij in de bandenstapel. Ook in Las Vegas verspilde hij zijn kans op een goed resultaat. Hij had niet door dat Verstappen hem probeerde in te halen en dat leverde hem schade en een tijdstraf op.

Hamilton

Russell had het soms heel erg lastig, maar wie naar de cijfers kijkt ziet wel dat hij op sommige punten minstens net zo snel was als zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen scoorde alleen wel bijna zestig WK-punten meer dan Russell. Toch waren ze elkaar allebei elf keer de baas in de kwalificaties. In de races was het een ander verhaal, want Hamilton pakte vijftien keer een beter resultaat dan zijn teamgenoot.

De twee leefden op goede voet, maar in Qatar ging het toch helemaal mis. Russell maakte weer een klein foutje en dit keer zorgde dat voor grote problemen. Hij raakte Hamilton waardoor de zevenvoudig wereldkampioen uitviel bij de start van de race. Russell moest de eer redden en dat deed hij met een nette vierde plaats.

Ongelukkig

Russell kende een uiterst ongelukkig seizoen waarin hij meer dan ooit de fout inging. Hij had ook domme pech en hij was de eerste die aangaf dat het niet goed ging. Voor de Brit was het een pijnlijk seizoen, want Mercedes werd wel gewoon tweede in het constructeurskampioenschap. Zijn enige kans op een zege, in Singapore, hielp hij eigenhandig om zeep door te crashen.

Wil

Vergeleken met zijn eerste volledige Mercedes-jaar in 2022, was dit jaar geen goede beurt voor Russell. Hij scoorde 100 WK-punten minder dan in het voorgaande jaar. Daarnaast werd hij nu wel verslagen door Hamilton. Russell aast op revanche en als het aan hem ligt, schittert hij in 2024 meer dan ooit. Of dat gaat gebeuren is niet duidelijk, maar de wil is er. Mercedes wil en Russell wil, dat ingrediënt is in ieder geval aanwezig. Dit jaar werd Russell verslagen, maar bij de pakken neerzitten doet hij niet meer.