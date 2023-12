Sainz wijst grote verschillen met Red Bull aan

Vrijwel alle teams willen in het aankomende seizoen de aanval gaan openen op Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal was dit seizoen bijna onverslaanbaar, maar toch ziet de concurrentie kansen. Ferrari-coureur Carlos Sainz weet precies waar er dingen beter moeten gaan.

Ferrari eindigde dit seizoen als derde in het constructeurskampioenschap. Ze vochten tot de laatste race van het seizoen met Mercedes om deze plaats, maar ze kwamen net te kort. De achterstand op Red Bull Racing was echter zeer groot, de Oostenrijkse renstal was soms bijna onverslaanbaar. Sainz kreeg het als enige voor elkaar om de Red Bulls echt te verslaan in een Grand Prix, hij won immers in Singapore.

Sainz is echter wel realistisch. Hij weet dat de verschillen met Red Bull veel groter waren dan men had verwacht. De Spanjaard is eerlijk op een sponsorevenement van Santander: "Als we de vergelijking trekken met Red Bull, dan zijn we dichterbij gekomen in de kwalificaties. Tijdens de races waren ze echter het hele seizoen sterk. Ons zwaktepunt tegenover hen was het ritme, maar vergeleken met Mercedes waren we aan het einde van het jaar in een betere positie. McLaren ontwikkelde zich ook goed, maar Ferrari heeft zeker ook goede stappen gezet."