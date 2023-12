Jos Verstappen geniet van rallyavontuur: "Heb liever dat Max wint"

Max Verstappen was dit jaar niet de enige actieve coureur in zijn familie. Zijn vader Jos reed dit jaar weer een aantal rally's. De voormalig Formule 1-coureur geniet hier intens van, maar hij geeft wel eerlijk toe dat hij zijn zoon veel liever ziet winnen dan dat hij zelf wint.

Jos Verstappen is sinds een paar jaar weer actief in de racerij. Hij rijdt echter niet langer op de circuits, maar in de modder of op boerenweggetjes. Verstappen senior is tegenwoordig actief in de rallywereld en hij neemt regelmatig deel aan rally's in België. Hij is niet onsuccesvol, in zijn Skoda doet hij regelmatig mee om de zeges. Toch wil hij niets missen van de successen van zijn zoon Max.

Adrenaline

Jos Verstappen geniet van zijn avonturen in de rallywereld. De Nederlander wordt door Formule 1 Magazine gevraagd of hij de adrenaline miste: "Geloof me, bij Max voelde ik die adrenaline ook. Inmiddels is hij in een fase aanbeland dat ik niets meer hoef te doen en de tijd is aangebroken dat ik voor mijzelf leuke dingen kan gaan doen. Die adrenaline heb ik toch een beetje nodig. Het gevoel om zelf in een auto te racen is niet te vergelijken met het gevoel dat je hebt als je naast de baan staat. Het is heel anders. Nee, niet spannender. Kijken naar Max vind ik net zo spannend als het racen zelf."

Doel

Jos volgt de successen van zijn zoon Max dan ook op de voet. Hij hoopt altijd op een zege van zijn zoon en hij heeft veel liever dat de Red Bull-coureur schittert in de Formule 1: "Ik heb liever dat Max wint dan ikzelf. Maar het allermooiste is het natuurlijk als het samengaat: Max die wint in een Formule 1-auto en dat ik dan win in een rallywagen. Dat is gewoon elke keer ons doel."