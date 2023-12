Wolff aast op meer Mercedes-successen

Het team van Mercedes werd dit jaar tweede in het constructeurskampioenschap. Ze wisten geen race te winnen en de resultaten vielen ietwat tegen. Bij teambaas Toto Wolff brandt het heilige vuur nog steeds, hij aast op meer successen in de komende jaren.

Mercedes werd in 2021 voor het laatst constructeurskampioen. De laatst wereldtitel dateert van 2020, toen werd Lewis Hamilton met overmacht wereldkampioen. Mercedes was jarenlang extreem succesvol in de Formule 1, van 2014 tot en met 2020 vielen beide titels elk jaar hun kant op. Nu zijn ze echter ingehaald door Red Bull Racing en dat zorgde meerdere keren voor frustratie bij de Duitse renstal.

Open vakjes

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil in de komende jaren nog veel meer wereldtitels gaan pakken. De Oostenrijker is duidelijk en hij wordt geciteerd door RaceFans: "In onze fabriek hangt een bord waarop alle constructeurskampioenen sinds 1958 te zien zijn. Bij elk jaar zie je een logootje, die tabel gaat nog door tot en met 2050. Er zijn dus nog 27 open vakjes. Als ik over twintig jaar terugkijk, dan zou ik graag veel meer Mercedes-badges willen zien."

Trots

Wolff beseft zich echter wel dat Mercedes een geweldige reeks achter de rug heeft. De teambaas is daar zeer eerlijk over. Hij geeft toe dat hij best wel trots is: "Als je terugkijkt, en ik haat het om dat te doen, dan zie je om tien of twintig jaar dat we piekten in dit decennium. We werden tweede, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, eerste, derde en weer tweede. Als je terugkijkt, dan moet je toegeven dat het best aardig was."