Perez onder druk: "Dat was echt zijn probleem"

Sergio Perez gaat ook in 2024 weer op jacht naar succes in dienst van het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur zal weer de strijd aan moeten gaan met zijn teamgenoot Max Verstappen. Karun Chandhok verwacht niet veel van Perez, hij denkt dat de druk alleen maar hoger gaat worden.

Perez had dit jaar een enorme achterstand op zijn teamgenoot Verstappen. De Nederlander werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen en Perez werd nog wel tweede in het wereldkampioenschap. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, want hij kende een grote hoeveelheid tegenvallende weekenden. Vooral in de kwalificaties zakte Perez regelmatig door het ijs en kwam hij niet verder dan Q2.

Probleem

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok verwacht dan ook een zwaar seizoen voor Perez in 2024. De Indiër wijst in de Sky Sports Podcast naar de tegenvallende kwalificaties: "Hij had één resultaat in de top vier tijdens de kwalificaties in de laatste zeventien raceweekenden. Dat was echt zijn probleem, de kwalificaties. Alleen bij de sprintrace in Bakoe wist hij Verstappen écht te verslaan in de kwalificatie. De rest van de keren had Max problemen of gebeurde er iets anders."

Druk

Aangezien het de algehele verwachting is dat de concurrentie aankomend seizoen dichterbij gaat komen, verwacht Chandhok nog meer problemen voor Perez: "Ik denk dat hij geprofiteerd heeft van het feit dat de tegenstand qua pure snelheid heel ver achter lag. We zien het echter steeds meer bij elkaar komen, wat logisch is met stabiele regels. De druk om Ferrari, Aston Martin, McLaren en Mercedes in de kwalificatie te verslaan zal hoger worden bij Red Bull."