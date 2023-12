Verstappen eist inzet van zichzelf: "Dan stop ik ermee"

Max Verstappen is momenteel de grootste naam in de Formule 1. De Nederlander werd dit jaar met overmacht wereldkampioen en voor 2024 geldt hij ook als de titelfavoriet. Verstappen denkt nog lang niet aan stoppen, maar hij weet wel precies op welk moment hij zijn helm aan de wilgen gaat hangen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij zijn werkgever Red Bull Racing. In dienst van de Oostenrijkse renstal werd hij al drie keer wereldkampioen en als het aan hem ligt komen daar nog veel meer titels bij. Verstappen gaf eerder wel al aan dat hij allesbehalve een fan is van de overvolle kalender. Er komen steeds meer raceweekenden bij waardoor er maar weinig tijd overblijft voor andere zaken.

Verstappen weet van zichzelf dan ook wanneer hij zijn helm aan de wilgen zal gaan hangen. De Nederlander wijst in gesprek met The Race naar zijn eigen inzet: "Het is heel erg simpel. Ik zal dit altijd op dezelfde manier blijven aanpakken tot de dag waarop ik tegen mijzelf moet zeggen dat ik het niet meer kan doen. Dan stop ik ermee. Ik weet dat als ik met een lagere intensiteit te werk ga, dat ik dan niet op honderd procent kan presteren. Als ik geen honderd procent kan geven, dan erger ik mij aan mijzelf. Ik wil dan liever niet meer rijden."