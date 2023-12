De Formule 1-coureurs van 2023: Oscar Piastri, het nieuwe toptalent

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel veertien: Oscar Piastri, de aanstaande superster.

Naam: Oscar Piastri (Australië, 6 april 2001)

Eindklassering 2023: Negende

WK-punten: 97

Beste klassering: Tweede (Qatar)

Valse start

Dit jaar maakte toptalent Oscar Piastri eindelijk zijn debuut in de Formule 1. De jonge Australiër wordt al jaren de hemel in geprezen door kenners. Na zijn Formule 2-titel in 2021 moest hij eventjes wachten. Iedereen ging er na die titel vanuit dat Piastri voor Alpine zou gaan debuteren in de koningsklasse in 2023.

De Australiër was als junior verbonden aan Alpine en in 2022 was hij dan ook de eerste reservecoureur. Maar er lagen kapers op de kust, het team van McLaren bood hem een contract aan voor 2023 en Piastri hapte toe. Alpine dacht daar anders over en ze presenteerde hem ook voor 2023. Piastri ontkende dit in een inmiddels wereldberoemde post op het toenmalige Twitter.

Na lang gesteggel deed een gespecialiseerde commissie van de FIA uitspraak en mocht Piastri vertrekken naar McLaren. De hype was groot en met Lando Norris als teamgenoot kreeg Piastri het direct zwaar. De MCL60 was in de eerste races van het jaar echter een hok op wielen.

Piastri kon er niets mee en hij viel uit in Bahrein en hij werd slechts vijftiende in Saoedi-Arabië. Langzaam maar zeker ging het steeds beter met McLaren en dus ook met Piastri. In zijn thuisland pakte hij zijn eerste WK-punten, maar daarna volgende een mindere reeks.

Ommekeer

In Silverstone volgde de ommekeer. Op het iconische circuit in het thuisland van zijn werkgever liet hij voor het eerst zien wat hij in zijn mars heeft. In de kwalificatie noteerde hij de derde tijd, vlak achter zijn teamgenoot Norris en Max Verstappen. In de race kwam hij als vierde over de streep en dat leverde een vrachtlading aan complimenten op.

In de laatste races voor de winterstop ging het steeds ietsje beter, maar in de tweede seizoenshelft liet hij de wereld zijn talent zien. McLaren was inmiddels doorgegroeid tot één van de topteams en debutant Piastri deed het zeker niet slecht. Na ietwat lastige weekenden in Nederland en Italië trapte hij het gaspedaal in. In Japan mocht hij voor het eerst naar het podium, hij kwam als derde over de streep.

Winnaar

In Qatar bevestigde hij zijn talent. Het hele weekend was hij snel en dat leverde hem de pole position voor de sprintrace op. In die sprintrace vocht hij met Verstappen en kwam hij zelfs als winnaar uit de strijd. De vreugde was groot bij de jeugdige Piastri. Terwijl de internationale media vooral over de titel van Verstappen schreef, had Piastri zijn naam gevestigd. De tweede plaats in de Grand Prix werd daarna zijn nieuwe beste raceresultaat uit zijn nog prille carrière.

Geen twijfel meer

Piastri nam dit jaar alle twijfel weg. Criticasters vroegen zich af of de Australiër echt zo’n groot talent was. Na een moeilijke start liet hij dus zien dat hij uit het juiste racehout is gesneden. Hij was vaak pijlsnel, maar soms maakte hij nog een foutje. Dat is ook niet zo gek, want Piastri is nog maar een nieuweling. Zijn teamgenoot Lando Norris was in de races en de kwalificaties dan ook veel beter. Maar voor Piastri is dat alleen maar een uitnodiging om het in 2024 nog beter te doen.

Hij tekende al vroeg in het jaar een nieuw contract en dat zal hem vleugels geven. In 2024 is hij alleen geen debutant meer, het publiek zal kritischer naar hem gaan kijken. Piastri moet weer leveren en dichter bij Norris komen. Niemand twijfelt eraan dat hij dit kan, want Piastri bleek dit jaar inderdaad de nieuwe parel van de Formule 1 te zijn.