Verstappen net niet verkozen tot Europees Sporter van het Jaar

Max Verstappen kende dit jaar een ongekend succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd met overmacht wereldkampioen en hij verbrak een vrachtlading aan records. Toch was dit niet genoeg voor de eretitel van Europees Sporter van het Jaar.

Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij behaalde zijn wereldtitel op een indrukwekkende wijze. Hij won een recordaantal van negentien Grands Prix, hij won tien Grands Prix op rij en hij werd de eerste coureur ooit die meer dan duizend rondjes aan kop had gereden in één jaargang. Hij verbrak nog veel meer records en dat leverde hem veel lof op.

Toch is hij door 21 persbureaus niet verkozen tot Europees Sporter van het Jaar. In de door het Poolse persbureau PAP georganiseerde verkiezing werd hij tweede achter de Servische tennisser Novak Djokovic. Verstappen kreeg net te weinig stemmen om Djokovic te verslaan. Wel was zijn voorsprong op de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis zeer groot. Voetballer Erling Haaland en basketballer Nikola Jokic maakten de top vijf compleet. Verstappens landgenoten Femke Bol en Mathieu van der Poel eindigden als achtste en twaalfde.