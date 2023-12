Horner zet Perez onder druk: "Ligt aan hem of hij zijn stoeltje verliest"

Sergio Perez staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur beschikt over een aflopend contract en dat betekent dat hij moet gaan presteren. Red Bull-teambaas Christian Horner is hier nogal duidelijk over.

Het contract van Perez bij Red Bull Racing loopt eind 2024 af. De Mexicaanse coureur weet wat hem te doen staat en bij Red Bull doet men daar niet geheimzinnig over. Als Perez te vaak de fout in gaat, dan kan zijn avontuur bij de Oostenrijkse renstal over zijn. Red Bull heeft meerdere opties achter de hand voor het zitje naast Max Verstappen, onder meer de naam van Daniel Ricciardo wordt genoemd.

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat 2024 een belangrijk jaar gaat worden voor Perez. Horner is hier open over en hij legt de situatie nogmaals uit in de BBC-podcast 'Chequered Flag': "Het ligt helemaal aan Checo of hij zijn stoeltje verliest of niet. Hij is gewoon onze coureur voor 2024 en als hij het volgend jaar geweldig doet, dan is er geen reden om hem geen contract voor 2025 te geven. Dat is echter wel puur gebaseerd op de prestaties die hij gedurende het seizoen aan ons zal laten zien."