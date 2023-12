Coulthard lacht om titelambities Perez: "Droom lekker verder"

Het team van Red Bull Racing was dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen werd met speels gemak wereldkampioen met een enorme voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. David Coulthard moest lachen om de titelambities van Verstappens Mexicaanse teamgenoot.

Perez begon nog goed aan het afgelopen Formule 1-seizoen. De Mexicaan bleef in de buurt van Verstappen en hij won de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarna ging het echter steeds iets minder goed met de resultaten van Perez. Zijn resultaten in de kwalificatie waren niet om over naar huis te schrijven en daardoor moest hij veel inhaalraces rijden. Verstappen kon hierdoor simpel uitlopen in het wereldkampioenschap.

Perez sprak vroeg in het seizoen nog zijn titelambities uit. Deze plaatste hij echter al snel weer in de koelkast op het moment dat zijn resultaten minder werden. In het Viaplay-programma F1 Talks spreekt oud-coureur David Coulthard zich uit over de ambities van Perez: "Hij was de juiste man, maar zijn prestaties waren niet op het vereiste niveau. Ik denk dat het fout ging op het moment dat hij verkondigde dat hij aan het vechten was voor de titel. Toen dachten we: droom lekker verder, want je rijdt tegen Verstappen. 2024 wordt echt zijn laatste kans."