Russell zag onverklaarbare verschillen met Hamilton

Mercedes-coureur George Russell is verbaasd over de grote verschillen in snelheid tussen Lewis Hamilton en hemzelf gedurende de raceweekenden, zowel in zijn voor -en nadeel. "Het is zeker iets dat we hebben opgemerkt”, zei de Brit, opgetekend door SilverArrows.Net.

in de wk-stand en het kwalificatieduel leek het erop dat de rijders continu op elkaars huid zaten, maar volgens Russell was daar geen sprake van. "Ik denk niet dat we in de loop van het jaar ooit in hetzelfde tempo hebben gezeten. Het is ook zo dat de ene coureur zes tienden voorsprong heeft op de andere. Het is dus iets dat we proberen te begrijpen."

De jonge Brit heeft wel een verklaring voor dit fenomeen. "Ik denk dat je vaak aan het jagen bent om dat gat te dichten. Soms doe je daarbij een stap achteruit, in plaats van dat gat op natuurlijke wijze te dichten.

"Het is iets dat ik zelf probeer uit te zoeken en ik weet zeker dat hij dat ook probeert uit te vinden”, concludeerde Russell.