Vasseur: "We hebben gelijke behandeling coureurs"

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur benadrukt dat zijn coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz een gelijke behandeling krijgen. "We hebben dit seizoen laten zien dat we meer dan gelijke behandeling tussen de coureurs hebben", zei de Fransman, opgetekend door FerrariNews.

Met de komst van Sainz werd de indruk gewekt dat de Spanjaard fungeerde als tweede viool, maar ondanks dat de oud Red Bull-junior zijn Monegaske teamgenoot meer dan goed partij gaf, bleven de vragen over een eerste en tweede rijder de revue passeren. “Een jaar geleden had ik heel veel vragen over Charles nummer 1, en Carlos nummer 2, en bla bla bla. "We hebben twee auto's, twee coureurs. Een van de goede punten van het seizoen is dat ze vrijwel hetzelfde aantal punten scoorden."

Vasseur wil nogmaals duidelijk maken dat van een rangorde absoluut geen sprake is. "We hebben het bij sommige gelegenheden laten zien, zoals Singapore dit jaar als het beste voorbeeld, toen Charles ermee instemde om met zachte banden te beginnen om Russell te blokkeren. Toen we Charles vroegen om Russell te vertragen, deed hij dat."

Teamorders

Ferrari staat erom bekend een duidelijke hiërarchie te hebben. Met name in de tijd met Michael Schumacher kwam dat duidelijk naar voren. Het bekendste voorbeeld was bij de Grand Prix van Oostenrijk in 2002 waarbij Rubens Barrichello de overwinning moest geven aan Schumacher. De Braziliaan liet zijn Duitse stalgenoot vlak voor het vallen van de finishvlag voorbij tot groot ongenoegen van de fans.