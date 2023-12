'Verstappen was woedend na zege Perez in Bakoe'

Max Verstappen was dit jaar bijna onverslaanbaar in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won slechts drie Grands Prix niet en hij werd met overmacht wereldkampioen. Karun Chandhok onthult dat Verstappen het niet zo leuk vond dat hij vroeg in het seizoen werd verslagen door Sergio Perez.

Verstappens Red Bull-teamgenoot Perez begon best goed aan het afgelopen Formule 1-seizoen. De Mexicaan won de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Hij leek hierdoor heel eventjes een outsider te zijn voor de wereldtitel. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Perez zakte flink door de mand. Zijn kwalificaties waren niet goed en daardoor moest hij een flink aantal inhaalraces gaan rijden.

Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok onthult dat Verstappen niet zo blij was toen Perez hem versloeg in Azerbeidzjan. In de podcast van Sky Sports spreekt Chandhok zich uit: "Ik sprak Jos Verstappen in Qatar op de avond dat Max de wereldtitel pakte. We hadden het over het seizoen en Jos zei dat Max woedend was na de race in Bakoe. Volgens Jos was hij echt ziedend toen hij in de avond thuis kwam. Hij riep dat Perez hem nooit meer zou verslaan. Hij was echt pissig en dat Perez hem niet meer zou verslaan klopte!"