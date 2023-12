Verstappen wil Mugello terug op F1-kalender

De huidige Formule 1-kalender is overvol. In de afgelopen jaren zijn er zeer veel Grands Prix bijgekomen en daar is niet iedereen blij mee. Max Verstappen is geen fan van de groeiende kalender, maar hij heeft wel een circuit op het oog waar hij graag weer zou willen rijden.

Verstappen heeft zich al regelmatig uitgesproken over de steeds voller wordende Formule 1-kalender. Aankomend seizoen staan er 24 raceweekenden op het programma, nog nooit werden er zoveel races verreden. Toch zijn er in de afgelopen jaren veel races van de kalender verdwenen. Onder meer Turkije, Duitsland en Maleisië vielen van de kalender af. Ook over de toekomst van de circuits van Spa-Francorchamps en Monza bestond er eventjes onduidelijkheid.

Max Verstappen ziet één circuit graag terugkeren op de Formule 1-kalender. De Nederlander heeft er één keer in de Formule 1 gereden. In de podcast 'Talking Bull' wordt hem gevraagd welke baan hij graag weer terug zou willen zien op de kalender: "Voor mij gaat het dan om Mugello. Vooral vanwege de lay-out van dat circuit. Er zijn zoveel snelle bochten en met een leuke auto is die baan echt geweldig. Als ik overal ter wereld een baan zou kunnen bouwen? Dan zou ik Nederland kiezen. We hebben allee niet zoveel ruimte over! Ik zou een heleboel koele bochten van circuits combineren."