Sainz wil voor seizoenstart duidelijkheid hebben over nieuw contract

Het team van Ferrari heeft nog steeds niets officieel bekend gemaakt over de nieuwe contracten van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het is geen geheim dat beide coureurs azen op contractverlenging. Sainz wil snel duidelijkheid en hij zou het niet leuk om aan het seizoen te beginnen zonder een nieuwe deal.

Sainz en Leclerc lijken allebei dichtbij een nieuw contract te zijn. Beide coureurs willen graag door met Ferrari en andersom geldt hetzelfde. Sainz heeft al eerder aangegeven dat hij snel meer duidelijkheid wil ontvangen van Ferrari, want hij wil weten hoe zijn toekomst er uit gaat zien. Het was eigenlijk de verwachting dat Ferrari eind dit jaar de contracten zou verlengen, maar ze hebben vertraging opgelopen.

Sainz heeft zelf ook zijn wensen. De Spaanse Ferrari-coureur is eerlijk over wat hij verwacht van zijn werkgever Ferrari. Tijdens een sponsorevenement in Madrid sprak Sainz zich uit: "Het is mijn doel om begin 2024 te weten waar ik rijd in 2025. Ik zou het niet leuk vinden om het seizoen te beginnen zonder dat ik weet waar mijn toekomst ligt. Ik wil graag nog vele jaren voor Ferrari rijden. Ik ben heel tevreden en dat geldt voor beide partijen. Het doel is om verder te gaan, maar we moeten het nog wel eens worden. We hebben drie maanden om dat te bereiken."